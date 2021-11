Onderwaterfotograaf Rene Weterings wint met slijmerig visje

GEERTRUIDENBERG - Voor de vierde keer op rij is hij Nederlands kampioen Onderwaterfotografie, René Weterings (43) uit Geertruidenberg. Met opnieuw een gouden medaille voor een foto die hij maakte van de steenslijmvis; een slijmerig beestje van een centimeter of 15 in het water van de Oosterschelde.

Volledig scherm Prijswinaar Rene Weterings © Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie

Hij fotografeerde aan de Bergse Diepsluis, een favoriete plek voor duikers. Weterings: ,,Daar is geen stroming en kun je op je gemak genieten van het onderwaterleven. Ik heb anderhalf uur getikt op stenen om ze naar mij toe te laten zwemmen. Anderhalve meter onder de oppervlakte had hij 'beet'.

Hij had de foto al in zijn hoofd. ,,Ik wilde de visjes naar elkaar laten kijken. Toen werd het een kwestie van wachten. De ene toonde de linkerwang, de ander de rechterwang. Dat waren twee aparte foto's. De derde foto was de zon. Ik heb in feite drie foto's over elkaar heen laten vallen om dit resultaat te krijgen.”

Tijdens de online prijsuitreiking van het Open Nederlands Kampioenschap afgelopen zaterdag werd bekendgemaakt dat hij voor de vierde keer op rij het kampioenschap heeft gewonnen.Weterings dankte zijn overall kampioenschap onder meer aan een gouden medaille voor zijn foto’s in de categorieën ‘Macro’ en ‘Keuze’.

Volledig scherm René Weterings fotografeerde ook zijn dochter © René Weterings

Dochter

Weterings maakte al eerder furore met foto's van de steenslijmvis. Maar nog trotser is hij op de foto die hij onderwater van zijn dochter maakte. ,,Ook zij is even enthousiast van het duiken geworden".

Leven van onderwaterfotografie is niet mogelijke, stelt Weterings. ,,Mijn foto's ondersteunen verhalen in magazines of online-producties.”

Wetering begon in 2005 met duiken. ,,Vrijwel meteen begon ik met fotograferen en vanaf 2012 werd het echt serieus en ga ik met een grote set aan apparatuur op pad".