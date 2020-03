Onderverhuur in Oosterhout: ‘Soms stoppen ze tien man in een huis’

Sluiting drugspand Stations­weg in Geertrui­den­berg

17:32 GEERTRUIDENBERG - Burgemeester Marian Witte heeft een drugspand aan de Stationsweg in Geertruidenberg gesloten. In het kader van overtreding van de Opiumwet (artikel 13b) is de woning gesloten voor de duur van drie maanden.De Landelijke Eenheid van de politie trof in het pand 105 kilo harddrugs aan.