Ondernemingsraad Tubes BV Oosterhout naar de rechter

,, Wij krijgen signalen dat de directie op zoek is naar kopers. Ze ontkennen dat en zeggen dat het om een beleidsvoornemen gaat om het bedrijf in Oosterhout te verkopen", zegt Dick Tijssen van de Ondernemingsraad.

Lijnrecht tegenover elkaar

,,In dat geval kan de ondernemingsraad geen advies uitbrengen. Wij denken echter dat de verkoopplannen verder gevorderd zijn dan de directie wil toegeven. We staan lijnrecht tegenover elkaar. Daarom vragen we aan de rechter of we het recht hebben om een advies uit te brengen.”