Ondernemersvereniging realiseert digitale informatiezuilen in Geertruidenberg

Ron Broeders (56) uit Raamsdonksveer, secretaris van de VOG, is een van de initiatiefnemers van dit project. ,,We zijn met ruim driehonderd leden een grote ondernemersvereniging. Hierdoor krijgen we projecten samen makkelijker voor elkaar. Bij de werkgroep van horeca en retail leefde dit idee al langer. Samen een goedkope manier realiseren om lokale en regionale producten, ideeën en nieuws te promoten.”

Volledig scherm Digitale informatiezuil wordt ingezet bij calamiteiten. © Verenigde Ondernemers Geertruidenberg Voor vijftig euro per maand kan de plaatselijke slager of bakker reclame maken. Maar ook de gemeente Geertruidenberg krijgt zendtijd. Zij mogen twintig procent invullen met bijvoorbeeld nieuws, evenementen en omleidingen.

Calamiteiten

Broeders: ,,Na de plaatsing hoorden we van de metalen tank op de Centraleweg. Het bord is toen gelijk ingezet om de omleiding aan te geven. Dit is ook de afspraak met de gemeente. Zij mogen ze gebruiken bij calamiteiten.”

De vereniging is al aan het brainstormen over meer borden. Broeders: ,,De huidige twee staan bij de toegangswegen van Raamsdonksveer. We gaan nu evalueren hoe het loopt. Indien een succes, dan gaan we kijken naar extra zuilen in de overige twee kernen.”

Locaties

Eventuele locaties die genoemd worden zijn aan de Centraleweg in Geertruidenweg en eentje aan de Luiten Ambachtstraat in Raamsdonk. Broeders: ,,Hiervoor moeten we eerst de aanvraagprocedure ingaan. Ook is het belangrijk dat de omwonenden het ermee eens zijn.”

Kosten

De kosten van de informatiezuilen zijn 25.000 euro per stuk. Louis de Wit, voorzitter van de VOG, geeft aan dat de VOG zelf het beheer van de zuilen gaan doen. ,,Dit geeft financiele voordelen, omdat we daardoor de tarieven zeer laag kunnen houden. Wij willen de laagste prijs van Nederland aanbieden.”

Quote Fraai stukje promotie voor onze stad Wethouder John van Vugt