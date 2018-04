Ondernemersfonds Weststad bestaat één jaar: dit is er al bereikt op het grootste bedrijventerrein van Oosterhout

Hoge Veer over nieuwbouw Koninginne­bas­ti­on: elke week vertraging kost geld

13:00 DEN HAAG/GEERTRUIDENBERG - De voorzieningenrechter van de Raad van State beslist naar verwachting binnen vier weken of zorginstelling Het Hoge Veer een omgevingsvergunning kan gaan aanvragen voor nieuwbouw in het Koninginnebastion in Geertruidenberg. Enkele omwonenden vroegen maandag in Den Haag om schorsing van het bestemmingsplan.