Ondernemers Oosterhout willen snel aanpak Bromtol: ‘Uitstel is absoluut onacceptabel‘

Opvolgers voor wijngaard De Linie in Made: ‘Eerste wijnoogst wordt klapper’

13 september MADE – Het was een lastige zoektocht van Marius van Stokkom (73) om een opvolger te vinden voor zijn wijngaard De Linie in Made. Maar, ‘het is beklonken’: echtpaar Rudy (48) en Quirien (46) Schellekens uit Made nemen het wijnstokje over.