Ondernemers Made samen in BIZ

'Gratis vlinderstruik? Kom naar de groene markt'

12:30 HOOGE ZWALUWE - Zin in een vlinderstruik in de tuin? Neem een tegel mee en je krijgt er zaterdag 14 april gratis een struik voor terug. De vereniging Groei en Bloei is een van de organisaties op het gebied van groen en duurzaamheid die zich presenteren op de Groene Voorjaarsmarkt in Betty's Orangerie in Hooge Zwaluwe.