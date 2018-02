Ondernemer Ras had Raamsdonkse jachthaven graag willen kopen: 'Ik had veel geld over voor het park'

RAAMSDONK - Jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk had al verkocht kunnen worden: ondernemer Guus Ras zegt anderhalf jaar geleden ruim 1,5 miljoen euro te hebben geboden voor het failliete watersportcentrum.

De familie Ras is al eigenaar van vakantieparken in onder meer Moerdijk en Zuid-Limburg. Ook in Hermenzeil zag de ondernemer potentie: ,,Een leuke haven met een veertigtal chaletjes, die bungalows hadden kunnen worden. Het had iets moois kunnen worden.’’

Overname

Ras kon de haven echter niet kopen, omdat de gemeente Geertruidenberg en provincie dat deden, voor 1,75 miljoen euro. De gemeente Geertruidenberg is daardoor sinds eind november eigenaar van de jachthaven. Die overname vond plaats om te voorkomen dat Hermenzeil in handen van criminelen zou vallen.

Volgens de politie waren er al enkele jaren sterke aanwijzingen dat drugs- en wapenhandel plaatsvonden in de haven. Hermenzeil zou in september aanvankelijk op een openbare internetveiling te koop worden aangeboden, maar gemeente en provincie staken hier een stokje voor omdat er signalen waren dat er belangstelling was vanuit criminele hoek.

'Veel energie'

Volgens Ras had hij al voor die internetveiling concrete belangstelling voor Hermenzeil. Onduidelijk blijft waarom hij het failliete park uiteindelijk niet kon overnemen. ,,Ik had veel geld over voor het park, was er al jaren mee bezig, stak er veel energie in en weet zeker dat ik het hoogste bod had. Ik heb zelfs een kennis uit Raamsdonksveer een bod uit laten brengen. Waarom het niet doorging? De gemeente zal het wel weten.’’

Wet Bibob

De gemeente is nog altijd van plan om de jachthaven te verkopen. Kandidaten worden via de Wet Bibob uitgebreid getoetst: daarbij worden potentiële kopers grondig doorgelicht om te kijken of er een risico bestaat dat zij een pand of stuk grond bijvoorbeeld gebruiken voor witwasoperaties of andere criminele activiteiten. ,,Voor ons geen enkel struikelblok’’, stelt Ras over die Bibob-screening. De gemeente gaat hier niet verder op in: ,,De uitlatingen van de heer Ras over zichzelf laten we verder voor zijn rekening.’’

Bedrijfswoning