marathon rotterdam Björn Koreman blij met tijd (2.10.32) en plaats (9de) in Rotterdam: ‘Meer kan ik me niet wensen’

Björn Koreman kijkt ‘hartstikke blij’ terug op zijn eerste Marathon Rotterdam. De 31-jarige atleet uit Geertruidenberg kwam op de Coolsingel in een tijd van 2.10,32 als negende (en tweede Nederlander) over de eindstreep. Daarnaast heeft hij met die tijd alvast de limiet voor het EK in München op zak. ,,Ik kan me niet meer wensen dan dit", stelt Koreman dan ook vast.

10 april