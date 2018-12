Ondergrondse ruimtes ontdekt bij drugsfabriek in Rijen: gemeente sluit terrein per direct

VideoRIJEN - Het perceel aan de Vincent van Goghstraat in Rijen, waar dinsdag een enorm drugslab is aangetroffen, is per direct voor een jaar gesloten. Dat heeft burgemeester Boelhouwer besloten. Het lab bleek woensdag meerdere ondergrondse kelders te omvatten. De verdachten (37 en 67) zitten nog vast.

Gezien de omvang van het laboratorium en de gevaar zetting voor de omgeving, besloot burgemeester Boelhouwer zijn bevoegdheid per direct in te zetten. ,,Dit is zo groot. Het opruimen van de duizenden liters chemische troep en andere spullen neemt waarschijnlijk nog twee dagen in beslag’’, zegt hij verontrust. De politie, gemeente en brandweer zijn ook woensdag weer de hele dag bezig geweest op het terrein. Tijdens dit onderzoek werden de ondergrondse kelders aangetroffen.

Volledig scherm Na de ontdekking van dinsdag was de politie ook heel de woensdag bezig met het ontmantelen van het terrein in Rijen. © Maric Media/Jeroen Stuve

Vader en zoon aangehouden

In de kelders stonden productieketels en een grote partij chemicaliën. In een zeecontainer, verderop op het terrein, werd een gestolen Audi RS6 gevonden. Bij de inval dinsdagmiddag werden al een vuurwapen en duizenden liters grondstof voor amfetamine aangetroffen, zoals mierenzuur en aceton. Twee mannen werden aangehouden: een vader en zoon uit Rijen, van 67 en 37 jaar oud.

Het drugslab werd aangetroffen tijdens een bestuurlijke controle. Ambtenaren van de gemeente, een medewerker van Enexis en agenten van het politieteam Langstraat gingen langs bij het pand in Rijen. Toen zij het terrein opliepen, roken zij een amfetamine-geur. Hierop werd een nader onderzoek ingesteld. ,,Dit gaat om enorme hoeveelheden’’, zegt burgemeester Jan Boelhouwer. Hij vindt het ook erg zorgelijk dat een vuurwapen is aangetroffen. ,,Dat je dit durft. Het geeft te meer aan dat criminelen nietsontziend zijn. Je zit hier midden in een woonwijk en dan heb je duizenden liters zeer brandbaar spul. Als dit fout gaat hangt er een chemische wolk boven je wijk. En dan heb ik het nog niet over het asbest van de afdaken, waardoor je bij brand een week je huis uit moet.”

Op slot

,,Gezien de omvang van het laboratorium en de gevaarzetting voor de omgeving, besloot burgemeester Boelhouwer deze bevoegdheid per direct in te zetten”, legt de gemeente Gilze en Rijen uit. ,,Op dit moment is de ontmanteling van het drugslab nog in volle gang. Zodra dit afgerond is, gaan de gebouwen en het perceel op slot.” De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd over deze maatregel.

