Onderdak voor 120 arbeidsmigranten aan Beneluxweg

Onlangs werd bekend dat er opnieuw een initiatief is om arbeidsmigranten te huisvesten in het gebouw vlak bij de A27. Dinsdagavond lichtte initiatiefnemer Pro-Property de plannen toe aan de buurtbewoners. ,,Wij werken samen met uitzendbureaus die op zoek zijn naar huisvesting voor veelal Poolse werknemers”, vertelt woordvoerder Koen Appels. ,,Deze mensen werken bijvoorbeeld in distributiecentra.” De arbeidsmigranten komen voor ‘een shortstay‘. ,,De bewoning is niet permanent, ze mogen maximaal vier tot zes maanden in Nederland verblijven.”