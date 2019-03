Ondanks slechte situatie starters en huurders veel belangstelling Woonmarkt Oosterhout

,,Er was dit keer veel interesse voor duurzame oplossingen”, zegt Henk Rothengatter van de organiserende stichting Startersportaal. ,,Daarnaast was er vraag naar nieuwbouwwoningen en huurwoningen. En uiteraard de altijd actuele vraag ‘hoeveel kan ik lenen?’. We hebben dit keer 21 stands, verdeeld over twee verdiepingen in het stadskantoor. En het aanbod is weer zo divers als we het maar kunnen organiseren.”

Een 65-jarige Oosterhouter, die niet zo nodig met zijn naam in de krant hoeft, is aandachtig alle aanbieders op de markt langsgelopen. ,,Ik zocht iets in de nieuwbouw, maar ik vond daarbij niets wat ik nog niet wist. De woonmarkt is wel goed opgezet, daar is niets mis mee. Voor mij is het mijn eerste bezoek aan deze markt, ja. Het aanbod is vooral gericht op jongere mensen, merk ik. Ik zoek iets voor mijn ‘volgende fase’ in mijn leven, maar daar gaat mijn belangstelling niet uit naar een appartement. Maar dan zoek ik volgens mij naar iets dat in Oosterhout niet te vinden is.”

Starters en senioren

Rothengatter kan niet anders dan de woorden van de bezoeker bevestigen. ,,Starters en senioren komen in Oosterhout duidelijk tekort”, zegt hij. ,,Zo is de maximale lening voor een starter op de woningmarkt gesteld op 290.000 euro. Daar vind je hier simpelweg niet veel huis voor. Zeg maar bijna niets. De prijzen zijn allemaal net te hoog. Voor huurders is de woningmarkt helemaal een drama. Er is gewoon geen aanbod, echt niet te doen. En onder het sociaal niveau is al helemaal niets te krijgen.”