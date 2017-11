Ondanks hoge kosten mag de judo toch naar oude Julianamavo in Raamsdonksveer

De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met een extra investering voor het gebouw. In eerste instantie was 190.000 euro nodig. Waarschijnlijk valt de verbouwing 150.000 euro duurder uit, mede vanwege asbestsanering en duurzaamheidsmaatregelen. Al eerder gaf de raad groen licht voor de clubs om te verkassen, maar de hogere kosten hebben tot twijfel geleid. "De schrik sloeg ons om het hart toen de discussie weer oplaaide", zegt Nintai-voorzitter Henny Bisschop. "Wij kunnen niets aan asbest doen. Als je het gebouw sloopt, moet ook de asbest verwijderd worden. Het is niet rechtvaardig dit de gebruikers aan te rekenen."

De suggestie om Nintai in een sporthal onderdak te geven, wijst judo-voorzitter Bisschop van de hand. "Dat is in het verleden al besproken. Het is fysiek onmogelijk 150 matten aan 10 kg per stuk in een sporthal neer te leggen en telkens uit de zaal te halen." Bisschop krijgt steun van een politiek meerderheid: CDA, SP, Keerpunt'74 en Lokaal+. "De kosten zijn onvoorzien, we moeten dit gewoon doorzetten", aldus CDA'er Berrie Broeders. "Het besluit is al eerder genomen. Er wordt nu alleen om extra geld gevraagd." Piet de Peuter (SP): "Er is te lang met deze clubs gesold, ook stellen we het op prijs dat de voedselbank niet in een hoek weggestopt wordt."