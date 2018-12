Erop: Maarten van der Weijden

Onbetwiste Brabander van het jaar is Maarten van der Weijden, wonend in het Langstraat-dorp Waspik. In een jaar waarin alweer geen Elfstedentocht werd verreden en het Nederlands voetbalelftal opnieuw niet meedeed aan een groot voetbaltoernooi, slaagde hij er in zijn eentje in om nationale hysterie te veroorzaken met zijn kruistocht tegen kanker.