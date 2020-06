Onbegrip in Gilze en Rijen: ‘Eigenlijk ben ik al vanaf mijn geboorte mantelzorger’

De stekker gaat uit het project jonge mantelzorger en wel per 1 januari 2021. Het is een van de bezuinigingen die B en W in Gilze en Rijen doorvoeren om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen.

,,De gemeente slaat de deur voor ons dicht. Ze investeren wel in wegen maar niet in mensen. Ze stellen de verkeerde prioriteiten", aldus de 20-jarige mantelzorger Carmen Hendrickx.

Secretaris Lya de Wee van het Lokale Steunpunt Mantelzorg kan er nog niet over uit. Vorige week moest ze in BN DeStem lezen dat het project wordt geschrapt. Zonder overleg, zonder enige vorm van gesprek. ,,Dit kan toch niet waar zijn? Juist nu jonge mantelzorgers en onze consulente iets moois hebben opgebouwd. Dit willen en kunnen we niet accepteren", zegt De Wee.

Met 6 jaar mantelzorger

Die consulente is Jeanine Bouman (26). Sinds februari 2019 is ze zestien uur per week in touw om jonge mantelzorgers te ondersteunen. ,,Het was een jaar van pionieren. Want hoe krijg je ze gevonden? Ik ben bij scholen langs geweest, op hangplekken en sportverenigingen. Nu is een groep in beeld van ongeveer vijftig mantelzorgers die in leeftijd variëren van 6 tot 24 jaar."

Quote Het hoeft niet altijd over de zorg voor mijn gehandicap­te vader te gaan. Belangrijk is dat er iemand voor mij is en naar me luistert. En me serieus neemt Carmen Hendrickx

Met 6 jaar mantelzorger zijn is verschrikkelijk, zegt Bouman. ,,Ik neem zo'n kind mee naar een speeltuin, zodat het er even uit is. En we rustig met elkaar kunnen praten."

Een van de jonge mantelzorgers is Carmen Hendrickx. Ze is dolblij iemand te hebben die ze vertrouwt, die haar helpt en met wie ze dingen kan delen. ,,Het hoeft niet altijd over de zorg voor mijn gehandicapte vader te gaan. Belangrijk is dat er iemand voor mij is en naar me luistert. En me serieus neemt."

Vroeger gepest

Haar vader is al vanaf voor haar geboorte gehandicapt, lijdt aan een progressieve spierziekte. Waar hij eerst nog met een stok kon lopen, is hij nu aan bed en rolstoel gebonden. ,,Eigenlijk ben ik al vanaf mijn geboorte mantelzorger. Dat was niet altijd gemakkelijk. Je wilt dingen als kind doen, maar dat kan niet. Soms dacht ik ook: Dit is gewoon heel kut. Ik werd vroeger gepest omdat ik door het zorgen voor mijn vader weinig op straat was."