Omwonenden vliegbasis Gilze-Rijen woest: ‘Dood in de pot voor dorp Molenschot’

GILZE - Defensie is niet van plan veel tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen. Dat blijkt uit een nota over de nieuwe geluidzone die het ministerie dinsdag heeft gestuurd aan de gemeente Gilze en Rijen. De belangenvereniging van bewoners is woedend: ‘Dit is de dood in de pot voor het dorp Molenschot’.

In de nota staat dat de inzet van vliegsimulatoren op de vliegbasis, met als doel om piloten op te leiden, niet gaat leiden tot minder vliegbewegingen. Ook wil Defensie na elf uur 's avonds vluchten blijven uitvoeren en wil het de mogelijkheid openhouden JSF's op de vliegbasis bij Gilze te stationeren als die niet op hun eigen basis terecht kunnen, bijvoorbeeld door werkzaamheden aan de landingsbaan daar.

Jachtvliegtuigen

De belangenvereniging van bewoners, Heliwerkgroep Grote Spie, toont zich zeer ontevreden over de nota. Vooral voor de kern Molenschot heeft die nota grote gevolgen. Want: doordat de mogelijkheid in stand blijft om jachtvliegtuigen op vliegbasis Gilze-Rijen te stationeren als dat nodig mocht zijn, kan het dorp niet uitbreiden. Als die vliegtuigen op de vliegbasis Gilze-Rijen mogen vliegen (ook al gebeurt dat in de praktijk niet of nauwelijks) moet namelijk een strengere geluidszone worden toegepast.

Dood in de pot

‘De dood in de pot’ voor het dorp, aldus de groep in een persverklaring. Volgens de groep is niet alleen Molenschot de pineut, als het ministerie bij zijn standpunt blijft. Ook Hulten, Gilze en Rijen blijven te veel overlast ervaren door alle vliegbewegingen die Defensie voornemens is te blijven uitvoeren, zo stelt de groep.

Woningbouw

Ook de gemeente Gilze en Rijen is niet blij met de plannen van Defensie, aangezien woningbouw in de kernen van de gemeente daardoor onmogelijk wordt en de leefbaarheid wordt aangetast. De nota van Defensie wordt 4 december uitgebreid besproken in de vergadering van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen.

Petitie