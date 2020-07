Omwonenden vliegbasis Gilze-Rijen: ‘Luchthavenbesluit helemaal opnieuw beginnen’

Coronahulp in regio Oosterhout: van 200 euro voor restaurant tot miljoenen voor machinebe­drijf

7:44 OOSTERHOUT - Machinebedrijf Hitachi in Oosterhout heeft dit voorjaar bijna 2,5 miljoen euro aan coronasteun ontvangen van de overheid. Het staat in schril contrast met De Pauw in Raamsdonksveer: het Chinees restaurant kreeg het bescheiden bedrag van 210 euro op de rekening gestort.