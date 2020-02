Omwonenden Glorieux: ‘Gemeente Dongen geeft foute informatie’

DONGEN - Omwonenden van het voormalige broederhuis Glorieux in Dongen verwijten het gemeentebestuur een foutieve voorstelling van zaken over de komst van arbeidsmigranten. Zij eisen een ‘rectificatie’.

Dat zegt woordvoerster Germaine Portier namens de omwonenden. Volgens Portier heeft het college van burgemeester en wethouders onwaarheden geschreven in de raadsbrief. ,,De voorwaarden die gesteld worden aan de huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux zouden zijn opgesteld op basis van inwonerparticipatie. Dat is niet waar. De omwonenden zijn tegen de plannen. Dat zijn we altijd geweest. Er wordt een verkeerde suggestie gewekt in de raadsbrief’’, zegt Portier.

De gemeente Dongen ontkent dat. ,,In de raadsinformatiebrief licht het college twee besluiten toe met betrekking tot Glorieux. Het eerste besluit betreft het onder bindende voorschriften instemmen met de aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van short-stay arbeidsmigranten. Die bindende voorwaarden zijn tot stand gekomen op basis van inwonerparticipatie. Het tweede besluit houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar een permanente invulling voor het gebied.Ook dat besluit is op basis van inwonerparticipatie genomen”, zegt woordvoerster Olga van Vugt

Portier is woedend. ,,Er is totaal geen draagvlak voor het huisvestingsplan. We zijn zelfs bezig met het aanspannen van een rechtszaak tegen de gemeente. Hoe kan de gemeente dit glashard beweren en weigeren om de fouten recht te zetten?’’