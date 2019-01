Omstreden recyclingbedrijf Tuf uit Dongen betaalt dwangsommen

Dat maakte de gemeente Dongen zojuist bekend. Tuf zamelt kunstgrasmatten in en zou deze volgens afspraak moeten verwerken. In dat laatste slaagt het bedrijf niet waardoor de matten zich op het terrein aan de Vierbundersweg in Dongen opstapelen tot een voor de gemeente onaanvaardbare hoogte.

Beslag

Om die reden ging de gemeente eerder al over tot het nemen van juridische stappen en liet het dwangsommen opleggen tot meer dan een ton. Het restantbedrag moet ook nog door Tuf betaald worden. Mede om die reden heeft de gemeente conservatoir beslag laten leggen op het bedrijf. Ook is het banktegoed van Tuf bevroren.

Tuf heeft van de gemeente Dongen een deadline gekregen. Uiterlijk voor 1 mei moet de toestand op het bedrijfsterrein zijn teruggebracht tot de vergunde situatie. Gebeurt dat niet dan gaat de gemeente Dongen in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) over tot het ontruimen van het bedrijfsterrein. De kosten zullen in dat geval verhaald worden op Tuf.

Brand

De OMWB heeft op 7 januari 2019 nog een controle uitgevoerd bij TUF Recycling. Daarbij werd specifiek gekeken naar de gevolgen van de brand die Tuf op 11 oktober trof. De gemeente eiste van Tuf dat het bedrijf er alles aan zou doen om schade aan het milieu te voorkomen. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend.