Omstreden kunstgrasmatten-verwerker Tuf nam maatregelen tegen verontreiniging

Dat zei burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Het bedrijf heeft nu tot januari de tijd om de schadelijke brandresten ook daadwerkelijk af te voeren. Gebeurt dat niet dan neemt de gemeente zelf het initiatief. De maatregelen die nu genomen zijn, moeten voorkomen dat giftige stoffen vanuit de brandresten de bodem insijpelen.

Stapels

Deze maatregelen staan los van het grotere probleem: de stapels kunstgrasmatten die op het terrein aan de Vierbundersweg opgestapeld liggen. Starmans zei dat de bestuursdwang van kracht blijft, wat zoveel betekent dat Tuf de boel moet opruimen. Het bedrijf heeft tegen de beslissing van de gemeente protest aangetekend. Deze procedure loopt nog.

Starmans benadrukte dat het probleem met het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten niet beperkt blijft tot Dongen, maar dat het om een landelijk probleem. ,,Er komen binnenkort weer afgedankte matten aan. Ik ben dan ook blij dat dit probleem de aandacht heeft in Den Haag’’, zei de burgemeester.

Volgens raadslid Pieter Brooijmans (VVD) is de alternatieve locatie in Nederland voor de verwerking van kunstmatten inmiddels gesloten. Het gaat om een bedrijf in Barneveld.

Bezwaarprocedure

Waar de nieuwe afgedankte kunstmatten terechtkomen, is dus vraag. Raadslid Annemarie Van Eeenennaam (CDA) vroeg Starmans of de matten eventueel weer in Dongen worden verzameld. Starmans kon dat formeel niet uitsluiten, omdat de bezwaarprocedure van Tuf tegen de gemeente nog loopt. Het bedrijf is in dit stadium met andere woorden niet zomaar te sluiten.

De brand van 11 oktober legde een deel van het bedrijf in de as. Daarbij zijn onder andere meerdere rollen kunstgrasmatten deels verbrand. Op het terrein liggen stapels matten die al lang verwerkt hadden moeten zijn. Het bedrijf ligt daarover al enige jaren in conflict met de gemeente Dongen. Tuf zou problemen hebben met het recyclen van matten, terwijl het bedrijf daarvoor wel betaald kreeg.