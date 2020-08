Omstander ziet auto van Bert de Laat in het water bij Drimmelen, inzittende vermoedelijk overleden

UPDATEDRIMMELEN - In het water langs het Cromsteven in Drimmelen is dinsdagmiddag een auto in het water ontdekt. Volgens de politie gaat het om de auto van Bert de Laat. In de auto zou een persoon zitten die vermoedelijk is overleden.