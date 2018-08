Omleiding wegens werk Merwedebrug loopt via de A59

Water en schaduw populair bij Jeugdvakan­tie­week Raamsdonks­veer

14:54 RAAMSDONKSVEER - De twee grote blauwe kannen in de schaduw zijn heilig. In de een zit ranja, in de ander water. Kinderen komen regelmatig aanwaaien, om hun beker of bidon te vullen. Op deze zinderend hete zomerdag is het water niet aan te slepen tijdens de Jeugdvakantieweek Raamsdonksveer.