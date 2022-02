OM: verstandelijk beperkte Oosterhouter (42) probeerde meisje (15) te strikken voor seks

De man, zelf vader van twee kinderen, had in de zomer van 2020 gedurende een week of drie met name via WhatsApp contact met het meisje. Dat was de dochter van een oude schoolgenoot van de man. In totaal zitten in het strafdossier 1.439 pagina’s met alle WhatsApp-berichten die de twee stuurden. Ook stuurde hij haar – in zijn ogen per ongeluk – een foto van hemzelf met ontbloot bovenlijf.