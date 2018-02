OM eist taakstraf voor man die schoonvader aanreed in Raamsdonksveer

Bouw Hoge Veer in Geertruidenberg loopt vertraging op

19:00 GEERTRUIDENBERG - De bouw van het nieuwe Hoge Veer in Geertruidenberg loopt waarschijnlijk enkele maanden vertraging op. De reden is een bezwaar, waardoor een voorlopige voorziening is aangevraagd bij de rechter. Dat betekent dat tijdelijk niet gebouwd mag worden.