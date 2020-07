OM: Buschauffeur moet rijbewijs inleveren na dodelijk ongeluk Werkendam

De vrouw kwam op de fiets van rechts aanrijden op het moment dat de buschauffeur van de bushalte kwam. De fietser had voorrang, maar de chauffeur zag haar over het hoofd, zo vertelde hij woensdag tegen de rechtbank in Breda. ,,Ik denk dat ze in de dode hoek heeft gezeten”, zei de man, maar dat ging er bij officier van justitie Marieke Snoeks niet in.

17 kilometer per uur

Volgens haar heeft de man gewoon niet goed gekeken. ,,In de spiegel aan de lichtmast was er al voldoende zicht. Ik kan sowieso zeggen dat de verdachte niet goed genoeg had gekeken.’' Daardoor is het ongeluk zijn schuld. Drie getuigen vonden bovendien al dat de chauffeur best hard optrok.

Volgens de verkeersongevallenanalyse reed de man 17 kilometer per uur ,,In de visie van het Openbaar Ministerie had hij veel voorzichtiger moeten zijn. Dat heeft hij schoorvoetend ook zelf toegegeven toen hij zei dat hij nu nog voorzichtiger is op het kruispunt.”

Quote Ik zie u daarop niet heel duidelijk kijken. U houdt uw gezicht redelijk strak naar voren Rechter

De rechter leek dat ook al te insinueren. Hij had camerabeelden van het ongeluk bekeken en concludeerde: ,,Ik zie u daarop niet heel duidelijk kijken. U houdt uw gezicht redelijk strak naar voren.’' Maar volgens de buschauffeur had hij echt wel gekeken.

Gevaar op de weg

Advocaat Laurens Buiting van de chauffeur vond dat zijn cliënt geen juridische schuld aan het ongeluk had en dat hij hooguit veroordeeld kon worden voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Hij vroeg een boete, maar in elk geval geen rijverbod. Werkgever Arriva had de chauffeur al wel gezegd dat het ander werk voor hem zou hebben, mocht hij zijn rijbewijs kwijt raken.

De rechter doet 12 augustus uitspraak.