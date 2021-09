Olie op wegdek A59 bij Raamsdonk na botsing tussen vrachtwagens

Een klompenpad, natuurbrug of spoorstati­on? Zomaar wat ideeën voor de Oosterhout­se omgevings­vi­sie

16 september OOSTERHOUT - Een klompenpad in Oosteind of een natuurbrug over de A27? De afgelopen tijd konden inwoners van de gemeente Oosterhout reageren op de omgevingsvisie, nu een politiek bespreekstuk. Een greep uit de ideeën.