Oktoberfest Dongemond vestigt record

RAAMSDONKSVEER - Het begon als een geintje, maar intussen is het uitgegroeid tot een groot driedaags evenement: het Oktoberfest Dongemond in een grote tent in Raamsdonksveer.

De kaartverkoop voor de editie 2017 begon in december, en in twee uur waren de bijna negenduizend kaarten uitverkocht. "Ik ging met een stel vrienden naar de Oktoberfesten in München en dacht: dit moet thuis ook kunnen", zegt voorzitter Hans van Avendonk. In het dagelijks leven geeft hij leiding aan evenementenbureau Fijnevent in Raamsdonksveer, dus hij kent het klappen van de zweep. De aankleding van deze poldervariant laat dan ook niets te wensen over. Je waant je in Beieren in het najaar en ook de bezoekers gaan veelal in Lederhosen of Dirndl gekleed.

Om deze vierde editie van het Oktoberfest Dongemond luister bij te zetten, werd een recordpoging opgezet om de grootste Oktoberfestkapel van de Benelux op de been te brengen. Met 223 blaasmuzikanten is dat zondag gelukt, maar Van Avendonk zegt er lachend bij: "Er stond nog geen record, dus we wisten al dat we zouden slagen." Maar de lat ligt in ieder geval hoog voor wie het record wil aanvallen.