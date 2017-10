Oktoberfest Dongemond: iedereen zingt mee met 'Ein festival der liebe'

Pas bij binnenkomst is echter pas te zien hoeveel zorg en aandacht is besteed aan de aankleding. Met nagebouwde Zuid-Duitse chalets, sauerkraut und bratwurst-kraampjes en uiteraard lange rijen tafels waar men aan zit, of op staat te dansen.

Barbera Dikmans uit Raamsdonksveer omschrijft de sfeer treffend als 'carnaval maar dan in Tiroler-sferen'.



De enige manier om deze avonden echt uit de toon te vallen, is door níet gekleed te komen in lederhosen of dirndl. Dat kan heel traditioneel, of, zoals in geval van Ronald van der Schriek uit Oosterhout, heel creatief. Zijn roze-witte lederhosen, met hartjes op de pijpen valt in elk geval op. ,,Vind je 'm niet geweldig?", vraagt hij. ,,Ik heb dit omgedoopt tot mijn gayderhosen. Ik stond thuis voor de verkleedgarderobe en kon kiezen tussen een veel te grote plastic-hosen of deze. Het is de laatste geworden."