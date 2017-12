Officierswoningen op asielzoekerscentrum Gilze verkrotten

GILZE - Heemkring Molenheide wil dat gemeente eigenaar COA dwingt tot onderhoud van monumentale officierswoningen op het asielzoekerscentrum in Gilze. Ook omwonenden maken zich zorgen. Burgemeester Jan Boelhouwer stelt dat hij in gesprek is met de eigenaar, COA.

In een brief aan het college van B en W wijst de heemkring op het achterstallige onderhoud dat gemeld wordt via onder meer de Overlegcommissie AZC Gilze. Voorzitter Bert Wagemakers van de heemkring wijst erop dat de staat van enkele panden slecht is. Bovendien vallen de officierswoningen ten noorden van de doorgaande weg buiten een grootschalige verbouwing en modernisering van de andere veertig panden waarin asielzoekers zijn gehuisvest.

,,Coa wil de officierswoningen afstoten en onderhoud blijft uit. Maar het hele complex is een monument en als eigenaar heb je een onderhoudsplicht'', aldus Wagemakers. In de brief aan de gemeente herinnert de heemkring de gemeente aan die plicht. ,,De brief is van 18 oktober. We hebben nog niets gehoord, maar dat kan met drukke agenda's en veel mensen die om tafel moeten zitten.''

Onverteerbaar

Guus van Roozendaal die namens de omwonenden in de Overlegcommissie AZC zit, vindt het onverteerbaar dat de officierswoningen er zo slecht bij staan. ,,Er gebeurt helemaal niks. En dat kan niet bij monumenten'', zegt hij. Foto's die hij heeft gemaakt bewijzen dat bij enkele panden dakgoten loshangen en schilderwerk niet meer dan een vlekkerige herinnering is.

In een toelichting zegt burgemeester Jan Boelhouwer dat de gemeente in gesprek is met COA. ,,Er ligt een verzoek om handhaving. Daar moet je iets mee. Na een melding ga je eerst poolshoogte nemen. Dan ga je in gesprek. Als het goed is, gaat er al snel wat gebeuren.''

Medio volgend jaar begint de grote verbouwing

COA-woordvoerder Robert Ploeg stelt dat voorafgaand aan de grote verbouwing van een veertig panden al enkele nu al noodreparaties worden gedaan. Niet aan de officierswoningen. ,,Medio volgend jaar begint het grote werk. ,,De officierswoningen willen we afstoten, dus investeren we daar minimaal in. De gemeente bepaalt of dat genoeg is. Als die vindt dat ze moet handhaven, dan horen we dat. De gemeente heeft ook een aandeel in de toekomst van die woningen.''