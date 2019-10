Officier komt met strafeis in zaak dubbele drugsmoord in vakantiehuis in Hooge Zwaluwe

HOOGE ZWALUWE/BREDA - In de rechtbank in Breda begint officier van justitie Paul Emmen zo met het requisitoir tegen de verdachten van de dubbele moord op No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn kompaan Muljaim Nadzak in oktober 2015 in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. Aansluitend klinken de strafeisen.