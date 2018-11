Oer-Hollandse plaatjes in het oude Heusden

We starten onze wandeling bij het bezoekerscentrum aan de Pelsestraat. Via de Kerkstraat komen we direct uit bij een van de blikvangers van de vesting: de Grote of Catharijnekerk. De kerk was van oorsprong katholiek, maar kwam tijdens de Tachtigjarige Oorlog in handen van de protestanten. De zestiende en zeventiende eeuw waren roerige tijden voor Heusden. Hoewel het stadje in de middeleeuwen al ommuurd werd, slaagden de Spanjaarden er in 1569 in de stad in te nemen en voor een groot deel te verwoesten. Drie jaar later woedde er een grote brand en bleef er niet veel over van de vesting.