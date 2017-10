Oelbertgymnasium Oosterhout breidt uit

De schoolleiding heeft de afgelopen tijd een plan ontwikkeld, dat nu het vergunningentraject in gaat. Als alles goed verloopt, kan in januari de schop de grond in.



Muziekonderwijs

Het gaat volgens rector Hanneke Blom om een semipermanent gebouw van 144 vierkante meter groot. Geplaatst op een sportveld achter de school, dat toch niet meer in gebruik is. Om het gebouw heen komen twee waterbassins.

,,Dit pand zal volledig ingezet worden voor muziekonderwijs. Een groot muzieklokaal en drie oefencabines. Het muziektheorielokaal in het huidige pand kan dan weer ingezet worden voor reguliere lessen.''



Daarmee slaat de school volgens haar twee vliegen in één klap. ,,Hiermee hebben we het ruimtegebrek voor de komende vijftien tot twintig jaar opgelost én kunnen we ons muziekonderwijs beter wegzetten. Muziek is nu een ondergeschoven kindje, omdat wij geen 'echt' muzieklokaal hebben. Zo'n geïsoleerde ruimte kan alleen tegen extreem hoge kosten gerealiseerd worden in het bestaande gebouw.''

Zuilengang

Volledig scherm Een tekening van het nieuwe gebouw. © Sint-Oelbert Gymnasium/Pascal Grosfeld Architect Pascal Grosfeld heeft al tekeningen gemaakt. Volgens Blom moet het er 'niet uitzien als een noodlokaal'. ,,Meer een paviljoen dat past bij het type onderwijs en de uitstraling van ons pand. Vanaf het huidige gebouw komt een zuilengang naar dat nieuwe deel.''



De school heeft de direct omwonenden op een informatieavond al geïnformeerd. Blom: ,,We hebben die avond onder meer afgesproken dat het gebouw iets verschoven wordt. Het lag al niet in het zicht en alles wordt volledig geïsoleerd, maar daar voelde de bewoners zich prettiger bij.''

2,5 ton

Blom verwacht dat het plan zo'n 2 tot 2,5 ton gaat kosten. Het Oosterhoutse stadsbestuur - de gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen - heeft inmiddels toegezegd de verbouwing mee te nemen in het huisvestingsplan voor scholen, periode 2020 tot 2023. ,,Het Integraal Huisvestingsplan is tot 2020 ‘volgeboekt’'', verklaart een gemeentewoordvoerder.

Blom: ,,Die toezegging is voor ons voldoende om het plan nu voor te financieren. We kunnen gewoonweg niet wachten met bouwen. Vandaar ook dat we kiezen voor semipermanent. De behoefte is langdurig, maar permanente bouw neemt veel meer tijd in beslag.''

Groei

Het Oelbert is rond 2000 voor het laatst gerenoveerd en geschikt gemaakt voor maximaal 750 scholieren. Het aantal is sindsdien flink gegroeid. Nu telt de school 806 leerlingen en is de rek eruit. ,,De afgelopen vijftien jaar hebben we het ruimtegebrek steeds zelf opgevangen door allerlei interne verbouwingen.''



Ook werden de rooster aangepast; er kwam een negende en tiende lesuur. ,,Veel leerlingen hebben nu tot 17.00 uur les. Wij vinden dat een ongewenste situatie.''