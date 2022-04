Oekraïense vluchtelingen nemen intrek in gemeentehuis Oosterhout: ‘Deze mensen hebben meer gezien en meegemaakt’

Kat gedumpt bij vuilcontai­ner Sprang-Capelle, met bench en al

Grote verontwaardiging in poezenminnend Waalwijk; Wie dumpt er nou een poes bij een vuilcontainer in Sprang-Capelle? Via het plaatselijke dierenasiel kwam het toch nog goed. En wat had Marktplaats er nou mee te maken?

31 maart