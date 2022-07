Oekraïense vluchtelingen blijven komen, regio kan opvang snel opschalen

Waterbouw­be­drijf Kragtbouw vist achter het net: woon- en kantoor­boot sneller weg uit insteekha­ven Hank

HANK - Waterbouwbedrijf Kragtbouw zal zijn woon- en kantoorboot waarschijnlijk toch sneller uit de insteekhaven aan het Keizersveer in Hank moeten halen dan gehoopt. In een einduitspraak is de Raad van State het namelijk eens met Rijkswaterstaat. Die wil de woon- en kantoorboot van de bouwondernemer daar zo snel mogelijk weg hebben.

