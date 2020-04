Oei... leerplichtambtenaren aan huis: onhandige 1 april grap van Osse school tijdens corona?

Leerlingen van Brabantse scholen zijn woensdag 1 april massaal door hun leerkrachten in de maling genomen. Het was dan ook een ideale dag om opdrachten ‘voor thuis’ mee te geven, omdat de meeste kinderen vanwege de coronamaatregelen al thuis leren. Al leek een school uit Oss vooral in te spelen op de angst voor een boete.

Op Twitter plaatste de montessorischool Elzeneind uit Oss een aankondiging over een inspectie voor leerlingen aan huis ten tijde van de coronacrisis. De brief leek bijzonder echt en was zelfs ondertekend door de minister van onderwijs. Sommige ouders belden in ‘paniek’ of ‘geschrokken’ naar de school: ,,Is dit waar of is het een grap?”

De brief: ‘Door de huidige maatregelen komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan [...], daarom komen leerplichtambtenaren thuis controleren of leerlingen hun werk wel digitaal inleveren. Als dit niet lukt, dan raden wij u aan met de ambtenaar te spreken.’ Inclusief een verzoek om 1,5 meter afstand te houden.

Dat niet iedereen erom kon lachen, zag ook de Dienst Uitvoering Onderwijs in. Duo kreeg meerdere telefoontjes binnen met vragen of de berichten, die vandaag ‘door Duo’ waren verspreid door meerdere scholen in Nederland, echt waren. ,,Humor is altijd lastig en onze naam wordt in die zin een beetje misbruikt. Maar we vragen ons vooral af of de ontvanger van zo'n bericht het wel kan waarderen”, reageert een woordvoerder van Duo.

Gelukkig had een aantal ouders, volgens de school uit Oss, wel meteen door dat het om een grap ging: ‘Toevallig dat dit bericht precies vandaag komt’, stond als reactie onder het bericht.

‘Motorische opdracht’

Andere scholen deden ook mee aan 1 april en hielden het een stuk luchtiger. Zo stuurde basisschool De Vonder uit Raamsdonksveer een ‘motorische Cito-toets’ naar alle leerlingen.

,,Het is in deze coronatijd toch ook wel belangrijk dat we de ontwikkeling van de kinderen proberen te volgen. Daarom hebben we de opdracht gekregen om een Cito-toets af te nemen. Maar dan wel een Cito-toets aangepast aan de thuisonderwijssituatie.”

Ieder uur kregen de leerlingen de ‘motorische’ opdracht, waarvan de tijden moesten worden genoteerd.

Volledig scherm Cito-gym opdracht van basisschool De Vonder uit © Bs De Vonder

Volledig scherm Cito-gym opdracht van basisschool De Vonder uit © Bs De Vonder

Cito-score als Einstein

Leerlingen van basisschool Noorderlicht uit Den Bosch hadden het vast niet heel moeilijk met hun toets. Helaas is de cito-score die eruit komt niet geldig na 1 april.

Volledig scherm Praktijkexamen cito-toets van basisschool Den Bosch © BD

Volledig scherm Zoek het woord 'Banaan'. © BD

Tilburgse leerkrachten hebben prachtdag

Een ietwat apart verzoek was het, maar Ruben Franken plakte het huiswerk van zoon Koen (6) toch maar voor de ramen. Vanuit de Tilburgse basisschool De Vijf Hoeven kwam de opdracht om het werk van de afgelopen twee weken zichtbaar op te hangen. Lees het hele verhaal hier.