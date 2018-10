Vanuit het dorre, droge gras op landgoed de Utrecht in Esbeek dwarrelen kleine, witte rookpluimen omhoog. Op drie of vier plekken in de heide lijken kleine brandhaarden te smeulen. Een zorgwekkend beeld dat de afgelopen zomer in heel Midden- en West-Brabant liefst 39 keer reden was voor een groot alarm. Maar deze donderdagochtend is het precies de bedoeling. Met zorgvuldig geplaatste rookmachines hebben brandweerlieden een natuurbrand nagebootst voor een grootschalige oefening.

Luid gedreun

Bovenop de 24 meter hoge Flaestoren wacht een groep genodigde toeschouwers geduldig op wat komen gaat, als van achter de bomen plotseling twee helikopters van de luchtmacht opdoemen: een Cougar en een Chinook van de vliegbasis Gilze-Rijen. Na een luid gedreun van de militaire helikopters vliegen honderden ganzen verschrikt op uit het riet.

Waterzakje

Hangend onder het tweerotorige monster, lijkt het een waterzakje van niks, maar schijn bedriegt. 10.000 liter water kan er in de 'bambi bucket'. Als het gevaarte de brandhaarden nadert, daalt de piloot tot zo'n 30 meter hoogte waarna het water met een sissend geraas over de brandhaarden wordt gestort. ,,Mooi, maar de heli's kunnen het niet alleen", zegt Christiaan Velthausz, coördinator van Fire Bucket Operations (FBO), een landelijk actief brandweerteam gespecialiseerd in de bestrijding van natuurbranden. ,,Het moet een samenspel zijn met de brandweer op de grond. Deze oefening is bedoeld om die samenwerking te verbeteren is."

Risico's

Op de grond zijn brandbestrijders herkenbaar aan fel gele kleding en helmen. Zodra de heli's in de buurt komen, nemen ze ruime afstand van de brandhaarden. Want in de volle waterzakken, die in een nabijgelegen vijver worden gevuld, kunnen ook zomaar takken of stenen zitten. Communicatie tussen de partijen is dus cruciaal. En ook voor de mensen in de heli is het blussen niet zonder gevaar. Benny is al tien jaar gezagvoerder op een Chinook. ,,We zijn geen brandweermannen en zijn volledig afhankelijk van de aanwijzingen van FBO. Zij gaan mee de lucht in en wijzen aan waar wij moeten blussen. Het grootste gevaar voor ons is de koolmonoxide die opstijgt. Daarom wordt in de heli de luchtkwaliteit gemeten."

Volledig scherm De brandweer aan het werk tijdens de oefening op landgoed De Utrecht in Esbeek. © Joris Buijs/Beeld Werkt