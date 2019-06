Ode aan de ‘slecht geïsoleerde, energieslurpende’ kantine van Neerlandia in Dorst

Bestuur KunstPodi­um Dongen en gemeente Gilze en Rijen stapt op

7 juni DONGEN/RIJEN/GILZE - Het voltallige bestuur van het KunstPodium in de gemeenten Dongen en Gilze en Rijen stapt per direct op. De drie bestuursleden zijn het onderling fundamenteel oneens over onder meer de opbouw van de tarieven voor de cursussen.