Nutsbedrijf is ‘lastige partij’ en dus kapt Oosterhout met spoed nu al 52 bomen op Everdenberg-Oost

Update + Video Speciaal politie­team doet inval in Tilburgse woning, verdachte uit Geertrui­den­berg aangehou­den

TILBURG - De Dienst Speciale Interventies (DSI) deed dinsdagochtend een inval in een woning in Tilburg. Daarbij zijn drie verdachten van handel in wapens en verdovende middelen aangehouden.

24 januari