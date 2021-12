Nu COA afhaakt lijkt weekendbus azc Gilze toch te sneuvelen, maar er is nog een sprankje hoop

De weekendverbinding leek gered nadat de politiek van de gemeente Gilze en Rijen via onder meer een petitie een dringend beroep had gedaan op de provincie. Die is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. In de gemeente ontstond onrust omdat met het schrappen van lijn 130 in het weekend er geen openbaar vervoer meer is van en naar het azc en het dorp Gilze naar het station in Rijen.