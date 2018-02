NS-baas steekt vrijwilligers station Gilze-Rijen hart onder de riem

Volledig scherm De vrijwilligers van station Gilze-Rijen gaan samen op de foto met NS-topman Roger van Boxtel die hun goede inzet voor reizigers prees en burgemeester Jan Boelhouwer. © Foto Berry van der Heijden

Echt nerveus zijn de in gele hesjes geklede vrijwilligers vooraf niet. Ze zijn het gewend gasten te ontvangen. De spannendste vraag is nog de vraag of NS-topman voor het werkbezoek van een uur met de trein komt. Van Boxtel blijkt met de auto uit Brussel te zijn gekomen, waar hij met de Thalys was gearriveerd. Dat dan weer wel.

Geweldige inzet

Na een welkom door burgemeester Jan Boelhouwer zoekt oud-politicus Roger van Boxtel direct contact met de diverse vrijwilligers. ,,Een prachtig project met een geweldige inzet. Ook van de gemeente. NS zoekt steeds meer samenwerking met de samenleving. Maar ik wil weten hoe het begonnen is.''

Volledig scherm President-directeur Roger van Boxtel van NS luistert naar vrijwilliger Han van der Hart, die vertelt over het werk dat zij doen om het reizigers op station Gilze-Rijen naar de zin te maken en te helpen. © Foto's Berry van der Heijden

Han van der Hart vertelt hoe vier jaar geleden een conciërge werd aangesteld, maar dat dit te duur bleek. Betrokkenen vreesden voor leegstand, verkrotting en dus sloop van het 100-jarige gebouw. ,,Dat mocht niet gebeuren. Inmiddels zorgen we op werkdagen dat reizigers tussen 7.00 en 19.00 uur in de wachtruimte kunnen met hun OV-pas. We helpen bij vragen, melden storingen, bellen bij problemen op het spoor, houden de boel schoon'', somt hij losjes op. Enkele van zijn collega's bezweren dat hij de trekker is van de club.

Spoor-o-fielen

Oud-schooldirecteur Han is een van de spoor-o-fielen die deze middag hun warme gevoel voor het 100 jaar oude stationsgebouw overdragen. Het is een diverse club. Van de uit Aalst neergestreken Belg Hans Vanderniesten en de werkzoekende Mart tot 'chef plant' Loes die ook trots is op 'haar' mini-bieb. ,,Elke keer staan er weer nieuwe boeken in.'' Maar er is ook oud-hoogleraar Hugo, stagiair El Mefthah en de 63-jarige Toon Lodewijks, al 45 jaar werkzaam bij NS en vrijwilliger 'omdat NS een familiebedrijf is'. Een bescheiden man, die alles weet over het spoor, maar toch ook een stukje groeit als hij op de foto gaat met zijn baas. In juli gaat hij met pensioen.

Volledig scherm Vrijwilligster Loes Monde toont trots haar mini-bieb op station Gilze-Rijen in Rijen. © Foto's Berry van der Heijden

Roger van Boxtel kent het gastvrije vrijwilligersproject in het honderd jaar oude gebouw van vorig jaar. In 2017 nomineerde NS het project voor de Jan van Stappen Spoorprijs. Het werd een eervolle vermelding voor de prijs die initiatieven voor dienstverlening aan klanten beloont.

Geen zak met geld

Van Boxtel is vooral gekomen om te luisteren. Maar ja dan krijgt hij ook de wensen van de vrijwilligers. Wifi, maar ook steun om ook in het weekend open te zijn, het verzoek om maatregelen tegen de relatief vele zelfdodingen (6,5 % van de vertragingen tegen 2% elders) en de storingen die daarvan het gevolg zijn. Wethouder Willem Starreveld stipt nog even de reconstructie van de spoorzone aan. Ook merkt hij kritisch op dat NS vooral in het begin moeite had om het project mee te dragen. Van Boxtel had al gezegd dat hij niet met een grote zak geld was gekomen. ,,We kijken straks zeker terug naar de vragen die leven.''