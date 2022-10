Novi (8) ontbijt met de burgemeester: ‘Bruin brood, lekker, dat wil ik meer eten’

Novi van Unnik (8) praat met een volle mond tegen de verslaggever. Onbeschaafd? Niet deze woensdagmorgen, want in het gemeentehuis van Oosterhout wordt voor 44 leerlingen van de groepen vijf van basisschool De Meander het Burgemeestersontbijt gehouden ter promotie van de ochtendmaaltijd: goed ontbijten, daar groei je van. En het geeft je de nodige energie om de lesstof goed op te nemen.

Novi eet bruin brood. Kan niet anders, want Bakkerij De Jong heeft alleen deze voedzame boterhammen geleverd. Ze moest er nooit niet van veel hebben, Novi ontbeet altijd met ‘een yoghurtje’. Maar dat is veranderd, zegt haar glunderende gezicht. ,,Heel lekker. Dat wil ik meer eten.”

Leerkracht Hans Leferink verwacht dat alle kinderen op zijn school ontbijten. ,,We liggen in een financieel draagkrachtige buurt. Maar voor de lunch heeft een kind een heel enkele keer niks op zijn boterham. Misschien omdat-ie daar zelf voor verantwoordelijk is. Of dat er geen tijd genoeg voor is. Spitsuur ’s morgens, te druk. Jammer, ontbijten is ook een sociaal moment.” Zijn advies: ,,Sta een kwartiertje eerder op.”

Tandpasta en een tandenborstel

Ontbijten is normaal. Maar door de gierende inflatie kan er in Oosterhout bij ongeveer negentig gezinnen ’s morgens niet in alle gezinnen iets op tafel komen, weet Marjolijn Schuurmans. De onlangs opgerichte Stichting Jeugd Ontbijt Oosterhout bekommert zich om hen, samen met Lionsclub Oosterhout Alm en Donge. ,,Elke zaterdag krijgen die gezinnen een tas met brood, krentenbollen, zuivel en fruit. Af en toe zit daar een tandpasta en een tandenborstel bij. De gezinnen melden zichzelf aan. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, we komen dus niet achter de voordeur kijken.”

Quote Ik vond het ontbijt vroeger vreselijk, kon het maar amper naar binnen krijgen Guus Beenhakker, wethouder van onderwijs

Soms signaleert de school dat er thuis niet wordt ontbeten, wordt er werk van gemaakt. Volgens Schuurmans is de boterham in de morgen bij meer gezinnen afwezig. ,,We denken bij een veelvoud van negentig. Schaamte, daardoor weten we niet wie dat zijn.”

Probleem concreet aanpakken

Dat voedsel moet de stichting kopen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een crisisfonds, dat onlangs door de gemeente in het leven is geroepen. ,,We zijn daarmee een van de eerste gemeentes in Brabant die het probleem concreet aanpakken”, zegt burgemeester Mark Buijs. ,,Uit die pot van 900.000 euro helpen we niet alleen de stichting, ook de voedselbank en de goederenbank kan er een beroep op doen.”

Ontbijten, het is zo logisch. Maar niet voor iedereen. ,,Ik vond het vroeger vreselijk, kon het maar amper naar binnen krijgen”, zegt Guus Beenhakker, wethouder van onderwijs. Dat is veranderd: hij zit met een groep kinderen aan tafel en laat zich het voedsel heel goed smaken.

Volledig scherm Ontbijten met de burgemeester. Gezellig! © Pix4Profs / Casper van Aggelen