Nostalgische Facebookgroepen zijn een hit: ‘Ik dacht: als ik het leuk vind, zijn er meer’

Kerkgan­gers keren conserva­tie­ve pastoor rug toe: ‘In de kerk kom ik niet meer’

10 december RAAMSDONKSVEER - Een pastoor die homofilie en echtscheidingen in zijn preek veroordeelt en kinderen die moeten biechten voor hun eerste communie. Parochieleden in Raamsdonksveer keren hun kerk de rug toe door de conservatieve wind die is gaan waaien. ,,Je wilt niet weten hoeveel verdriet we hebben gehad".