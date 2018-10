Norbertus Vermeulen uit Waspik: van Zouaaf tot bierbrouwer

Hoe woont Nederland Hoe woon jij? Vergelijk jezelf met de rest van Nederland

10:24 Naar binnen gluren doen we allemaal wel eens stiekem. En het gras is altijd groener bij de buren, nietwaar? Ben jij benieuwd hoe de rest van Nederland woont? Wij hebben onderzoek gedaan en de antwoorden vind je onderaan dit artikel in de tool, waar je jouw eigen woonsituatie met anderen kunt vergelijken. De opvallendste resultaten eerst op een rijtje.