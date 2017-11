Nooit meer wachten op de trein in Rijen, politiek wil spoortunnel

Om de toename aan treinverkeer dwars door Rijen het hoofd te bieden onderzoekt een samenwerkingsverband van gemeente, provincie, ProRail en het ministerie van I&W een totaaloplossing voor de spoorzone. In het kader van veiligheid en bereikbaarheid moet er iets gebeuren met de spoorwegovergang. De komende jaren zal het treinverkeer toenemen naar 24 treinen per uur, exclusief vrachttreinen.

Van de voorgestelde vier opties die ProRail nu onderzoekt blijft er wat de politieke raadsfracties betreft eigenlijk maar één over. Namelijk een tunnel voor alle verkeer en de sloop van een aantal woningen. Het eerdere plan voor enkel een langzaamverkeertunnel is volgens Prorail geen oplossing, (lees: betalen niet mee) maar wordt voor de vorm nog wel onderzocht. De andere twee voorstellen zijn een algehele afsluiting van de spoorwegovergang, met een langzaamverkeertunnel of onder de huidige overgang of op de plek van het oorspronkelijke voorstel. Afsluiting vindt geen voorstanders.

Absoluut tegen het afsluiten van de overweg

,,Fantastisch als een tunnel zou kunnen'', zegt Pieter de Bruin van Gemeentebelang. Ook David Vermorken (VVD) is blij dat de optie voor een tunnel weer op tafel ligt. ,,Ik ben absoluut tegen het afsluiten van de overweg. Dat versterkt de tweedeling in Rijen.'' Walter de Vet (Kern'75) meent dat eigenlijk alleen de tunnel als optie overblijft. ,,Eerder is die in een onderzoek als te duur afgeschoten. Nu ProRail zelf voorstelt dit te onderzoeken, begrijp ik dat het haalbaar is en dat ze mee willen betalen. De overweg afsluiten is onbespreekbaar.'' Jac Wouters (CDA) zou een tunnel ook geweldig vinden, maar wil de uitslag van de diverse onderzoeken afwachten.