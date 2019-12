Nooit meer een frietje eten bij 't Sint Janneke

Het begin

Els werkte al in een cafetaria. Toen die stopte, vroeg de eigenaar aan Els of een eigen cafetaria iets voor haar was. Na enige twijfel besloot het stel op de benedenverdieping van hun huis een friettent te starten. ,,In het begin dacht ik: wat is dit nu weer? Maar het werd steeds leuker”, zegt Els. Uiteindelijk voelde het niet meer als werken. ,,Het was voor mij meer een hobby.”

Vrije tijd

Bijna dertig jaar later is het einde in zicht. ,,Ik heb er wel een beetje moeite mee”, geeft Els toe. ,,In het begin, toen we het pand net verkocht hadden, ben ik soms ‘s nachts beneden gaan zitten. Ik twijfelde of we er wel goed aan hadden gedaan.” Ko knikt instemmend. ,,Het gaat best moeilijk worden”, zegt hij. ,,Maar hoe dichterbij het komt, hoe meer we ernaar uit gaan kijken. We hebben dadelijk ineens veel vrije tijd. We willen veel tijd besteden met de kinderen en kleinkinderen. Voorheen konden we nooit in het weekend iets met ze doen, maar nu kan dat”, zegt Els.