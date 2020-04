Noodopvang voor kinderen in meivakantie in Drimmelen

De kinderopvang gaat ook in de meivakantie, van 20 april tot 6 mei, de dagopvang van kwetsbare kinderen en van kinderen van ouders met cruciale beroepen verzorgen. Voor schoolgaande kinderen die hiervoor in aanmerking komen geldt dus dat de noodopvang in de meivakantie volledig op de kinderopvang plaatsvindt.

Noodopvang

Cruciale rol

Jürgen Vissers, wethouder onderwijs, is lovend over de samenwerking in crisistijd: ,,Vanaf het moment dat de maatregelen rondom scholen en opvang van kracht zijn, zijn we samen in oplossingen gaan denken. Alleen dan lukt zoiets in tijden van crisis. Ze spelen hiermee echt een cruciale rol in onze samenleving. Dat gaan we allemaal alleen maar meer waarderen.”