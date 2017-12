Noodmaatregel GenX-vervuiling: in Drimmelen geen gevolgen voor bewoners en bedrijven

Biesbosch

Drimmelen is een van de gemeenten waar de noodmaatregel is uitgeroepen. Gemeentewoordvoerder Karly Tanczos: ,,Maar voor ons is de regel minder aan de orde. Er is rondom de fabriek in Dordrecht een cirkel getrokken. Die cirkel raakt net het noordelijke puntje van onze gemeente, een stukje Biesbosch. Maar in dat deel wonen verder geen bedrijven of inwoners. In de rest van de gemeente mag afgegraven grond gewoon verplaatst worden.''