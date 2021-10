Noodbrief regio Oosterhout over kosten huishoudelijke hulp: ‘Een dringend signaal’

Minder geld uit Den Haag: kleine gemeenten financieel verder onder druk

21 oktober BREDA/OOSTERHOUT - De zorgen in de gemeenten rond Breda en Oosterhout nemen toe nu de jaarlijkse uitkeringen uit het gemeentefonds worden herverdeeld. Waar de steden per inwoner meer geld krijgen, leveren de kleinere buurgemeenten juist geld in.