Nog te veel huiselijk geweld in Oosterhout

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 200.000 mensen, onder wie 119.000 kinderen, slachtoffer van huiselijk geweld. Ook In Oosterhout blijven de cijfers hardnekkig aan de hoge kant. In 2018 kwamen er 617 meldingen binnen bij meldpunt Veilig Thuis. Alle meldingen worden onderzocht. In 184 zaken is door Veilig Thuis advies over de aanpak uitgebracht, 24 keer moest er nader onderzoek in het gezin plaatsvinden, 18 keer is bij onveilige situaties een gezinsregisseur aangesteld en 3 keer was de situatie zo onveilig dat er een interventieteam is ingezet. ,,Met de huidige aanpak worden goede resultaten gehaald, maar we willen de cijfers sneller omlaag krijgen. Daarom sluiten we als West-Brabant aan bij dit nieuwe programma”, zegt wethouder Robin van der Helm (Jeugd en jongerenwerk).