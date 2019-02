Nog steeds onrust over zonnevelden in Drimmelen

Onjuiste berekeningen

,,Bij het opstellen van het beleidskader was al overleg met de bedrijven en niet met de burgers Tijdens de vakantieperiode is het hele proces er in drie weken doorheen gedrukt. Dit is niet de manier om de energietransitie vorm te geven. Daarom vragen wij u het werk opnieuw te doen en dan in het belang van de bewoners van Drimmelen. Niet in het belang van bedrijven uit Nijmegen, Limburg of waar ze ook vandaan komen.”

Continuïteit

Energieonafhankelijk

Niet overal in de gemeente heerst er onrust over de energietransitie. In Terheijden werkt het Traais Energie Collectief (TEC) verder aan haar ambities. Het college wil het TEC met een pilotstatus de mogelijkheid bieden het eerste zonneveld in de gemeente aan te leggen. ,,We gaan Terheijden energieonafhankelijk maken", sprak Theo den Exter. ,,Dat doen we met windmolens, een warmtenet en een zonneveld. We merken in Terheijden dat we goed bezig zijn. Wie tegen TEC is, moeten maar eens een keertje komen kijken."